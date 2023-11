Altomolise.net ha cambiato...casa

Vogliamo informare i nostri lettor che da ieri 31 Ottobre la sede di Altomolise.net è stata trasferita in piazza Giovanni Paolo II, n7 ad Agnone. Pertanto dopo sette anni di redazione in via Matteotti 13, ci troverete nella vicinissima e centralissima piazza.

Il locale è molto luminoso, si trova al piano terra di una casa storica. ed è collocato nel cuore del centro di Agnone, a pochi passi dalla sede che abbiamo lasciato. Lasciamo nella vecchia sede tanti ricordi legati ai numerosi eventi, interviste che abbiamo fatto, ma i luoghi sono brutti o belli a secondo di chi li abita e li rende tristi oppure pieni di calore e di entusiasmo. Siamo sempre disponibili in qualsiasi luogo ci troviamo ad ascoltare e raccogliere le istanze di tutti e dare voce soprattutto a chi non ne ha in nome della verità e della trasparenza