Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate:L’Arma dei Carabinieri in vetrina!

Isernia: esposte uniformi storiche e dei reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri in occasione delle celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

In occasione della celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che ricorre oggi 4 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ha allestito una vetrina in corso Giuseppe Garibaldi n.215, presso l’esercizio “Glamour Shop”, nella quale sono state esposte delle uniformi storiche ed altre attuali. Nella esposizione è possibile ammirare una Grande Uniforme Speciale (G.U.S.) da Ufficiale, una uniforme invernale attualmente in uso nei servizi esterni, una uniforme del Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.) dei Carabinieri e una uniforme da combattimento dei Carabinieri Reali, utilizzata dal 1936 al 1945, queste ultime due gentilmente concesse dal Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta al Volturno (IS).

Infine, è stata esposta anche una uniforme appartenuta a Domenico Antenucci, classe 1950, che ha prestato servizio come Carabiniere negli anni ’70, presso la II Compagnia Fucilieri del X Battaglione “CAMPANIA”. Altre divise e materiali di equipaggiamento dell’epoca, di grande valore storico, sempre del Carabiniere Antenucci, sono stati donati alcuni giorni fa, a nome di tutta la famiglia, dalla Sig.ra Alessia Boriati, nipote di Domenico, al Comando Provinciale pentro. I cimeli sono stati conservati in perfetto stato ed evidenziano il grande legame che il Sig. Antenucci aveva con l’Arma nonché il sentimento di onore e prestigio per aver fatto parte della Benemerita.

L’allestimento, che rappresenta l’indissolubile legame dell’Arma dei Carabinieri alla storia d’Italia e a tutte le comunità, sarà visibile fino a domenica 5 novembre.