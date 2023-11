Edilizia: vertici Acem(Associazione costruttori del Molise) incontrano governatore Molise

Si è parlato anche del Bilancio regionale, pagamento dei fondi in avanzo di amministrazione e Piano casa, tutti argomenti contenuti in un documento che il presidente Acem, Corrado Di Niro, ha consegnato al Governatore.

"Quest'ultimo - si legge in una nota degli edili - ha manifestato ampia disponibilità, accogliendo le istanze di dialogo e confronto sui temi di interesse del settore".