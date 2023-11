Giurano gli Allievi Carabinieri del 142^ Corso, da oggi al servizio della comunitÃ 

E’ il compimento di un percorso intenso di studio e formazione professionale durato sei mesi. Ma soprattutto un percorso di interiorizzazione dei valori dell’Arma dei Carabinieri.

Oggi, sabato 11 novembre, per gli Allievi del 142esimo corso è stato il momento di giurare. Una cerimonia organizzata come sempre negli spazi della Caserma 'Frate' di Campobasso, per questi sei mesi la seconda casa per gli allievi, fieri ed orgogliosi davanti ai familiari ed alle numerose autorità presenti.

Tra qualche giorno andranno tutti a prestare servizio presso le stazioni dislocate nei vari angoli del bel Paese, esempio di garanzia di una capillarità sul territorio, creando un legame indissolubile tra l’Arma e il cittadino.



Un giorno di festa sì, ma non un punto di arrivo. Da oggi infatti inizia un nuovo, e lungo, percorso ‘al servizio’ del cittadino.