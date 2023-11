Escursionismo e cicloescursionismo Cai, costituito l’Organo Tecnico operativo Abruzzo-Molise

Nell’ultimo weekend, presso la sezione CAI di Vasto, è stato costituito l'OTTO interregionale Abruzzo-Molise degli Accompagnatori di Escursionismo e di Cicloescursionismo.

In un clima di fairplay e di condivisione sono stati nominati i componenti dell'OTTO (Organo Tecnico Territoriale Operativo) e della Scuola di escursionismo e cicloescursionismo, indicandone i vertici.

Per l'OTTO, Carmela Vaccaro è stata indicata come vice presidente; per la Scuola è stato nominato, come vice direttore, Franco Pelillo. Entrambi sono della sezione di Campobasso.

Dell'OTTO fa parte anche Andrea Nini, mentre nella Scuola c'è Antonio D'Alessandro, entrambi della sottosezione di Bojano.

“Il nuovo OTTO – spiega il presidente regionale Cai Molise Claudio Struzzolino, presente alla riunione costitutiva di sabato 11 novembre (foto) - favorirà lo svolgimento di corsi di formazione e di specializzazione per accompagnatori di escursionismo e di cicloescursionismo, dei quali negli ultimi anni si è avvertita la mancanza”. Per informazioni 3287044266.