Sulla Strada Statale 85, nel territorio di Venafro, alle 14 di oggi

un'autovettura ha perso il controllo urtando il guard rail.



Il conducente, un uomo di circa 60 anni è stato immediatamente soccorso dal

personale sanitario e trasportato all'ospedale; i Vigili del Fuoco di

Isernia hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto e della strada

nelle more dell'intervento dell'ANAS. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.