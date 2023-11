Marsilio, collaborazione tra Abruzzo-Molise, su ospedali di confine, Trignina, aeroporto e autoritÃ  portuale

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, lancia l'ipotesi di collaborazione con la regione Molise su più fronti: ospedali di confine, aeroporto e autorità portuale tra i temi in agenda, ma anche passi in avanti nel recupero della Trignina, una delle principali arterie di collegamento tra le due regioni.

Il governatore ne parla in una intervista a Telemolise partendo dal tema della sanità.

"In ogni territorio di confine - afferma - si rende necessaria qualche forma di cooperazione per arrivare dove l'offerta sanitaria è più vicina, più comoda, più sicura.