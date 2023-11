27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà domani sabato, 18 novembre

Saranno oltre 5mila i volontari, tra Molise ed Abruzzo, che inviteranno a fare la spesa nei, rispettivamente, 70 e 355 supermercati per la 27° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si terrà sabato prossimo, 18 novembre e in cui si conferma il trend nazionale con circa 40mila persone assistite attraverso le oltre 200 associazioni convenzionate. Con l’iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali. La giornata dedicata è stata presentata ufficialmente questa mattina, giovedì 16 novembre, a Campobasso nei locali dello “Spazio Sfuso” in piazza Pepe. Presenti il Direttore del Banco Alimentare Abruzzo e Molise, Cosimo Trivisani; l’assessore regionale alle Politiche della Famiglia Gianluca Cefaratti; l’assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano; Alfredo Potito del Lions Club di Campobasso; il Presidente del Csv (Centro Servizi per il Volontariato) Gianfranco Massaro; Marisa Di Marzo dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Campobasso) e il presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Franco Battista.

La Colletta Alimentare – è stato ribadito durante l’incontro – è un gesto semplice incentrato sulla solidarietà e il dono che definiscono davvero umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, vera causa vera di tante ingiustizie. Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it. La testimonial di quest’anno è Benedetta Parodi.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.