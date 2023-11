Cammino sinodale delle chiese Italia

DIOCESI DI TRIVENTO (CB)

ASSEMBLEA della Forania di Agnone (IS)

Locale dell’Oratorio Parrocchiale

Sottostante la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Domenica 19 novembre 2023

Ore 15,00

Continua il cammino sinodale della diocesi di Trivento nella fase sapienziale con le riunioni foraniali, la seconda delle quali si terrà ad Agnone (IS) nel Locale dell’Oratorio Parrocchiale Sottostante la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli il 19 novembre 2023 alle Ore 15,00 con la registrazione degli intervenuti.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15,30.

L’assemblea sarà presieduta da S.E. Mons. Claudio Palumbo.

Le attività saranno poi coordinate da don Francesco Martino e dalla prof.ssa Ambrosinella Putaturo.

I partecipanti riceveranno le schede e gli orientamenti metodologici per il lavoro di gruppo sui tre temi proposti dalla commissione sinodale diocesana che sono i seguenti:

• La Bibbia, via di umanizzazione per superare la crisi della fede di ragazzi, giovani, famiglie e anziani.

• La riscoperta della Chiesa popolo di Dio per affrontare la questione delle strutture.

• Il rinnovamento di stile, metodi e contenuti nella liturgia e nella pietà popolare per passare dalla vita alla celebrazione e dalla celebrazione alla vita.

Nell’incontro di Agnone del 19 novembre la riflessione, il discernimento, il confronto fraterno e l’elaborazione di proposte si avrà sul tema “La Bibbia, via di umanizzazione per superare la crisi della fede di ragazzi, giovani, famiglie e anziani.”

Seguirà una catechesi tenuta da S.E. Mons. Claudio Palumbo.

I sacerdoti e i laici della forania sensibili e interessati al cammino sinodale delle Chiese sono cordialmente invitati a partecipare e a dare il proprio contributo di riflessione.



La Commissione sinodale

della diocesi di Trivento (CB)