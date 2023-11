Colletta Alimentare a Agnone

Come in molte regioni italiane anche in Molise l' associazione Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Si tratta di un importante evento che coinvolge numerosi negozi alimentari che hanno dato la disponibilità a collaborare e una moltitudine di volontari spinti dal desiderio di fare qualcosa di importante per le persone che vivono situazioni di difficoltà.

Nella Diocesi di Trivento l’evento viene gestito dalla Caritas Diocesana in più centri molisani. Ad Agnone in due supermercati la colletta e' in via di svolgimento. A raccogliere gli alimenti donati sono i volontari del nucleo ANC Protezione civile di Agnone.