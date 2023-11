Orrore, bocconi avvelenati per diversi cani da tartufo, tra il Molise e Abruzzo

Ad accorgersi del decesso degli animali alcuni raccoglitori che hanno immediatamente lanciato l’allarme allertando gli uomini della Forestale e i Carabinieri. I bocconi avvelenati sono stati trovati nelle località Piana dl Sangro, bosco Cantalupo, Tratturo Celano-Foggia e bosco Difesa Grande.

La sindaca Simona De Caprio ha firmato l’ordinanza in cui ha disposto l'interdizione temporanea di tutto il territorio comunale a partire dall'abitato dl San Pietro Avellana, proseguendo lungo la strada provinciale 87 Montesangrina fino al confine del comune dl Ateleta, in Abruzzo. Nella stessa ordinanza viene disposta la bonifica dell’area con unità cinofile antiveleno per l'individuazione dl ulteriori ed eventuali esche e bocconi avvelenati. Le indagini sono in corso.