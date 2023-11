Daniele Saia è il nuovo presidente della Provincia di Isernia. Il sindaco di Agnone alla elezione di secondo grado con voto ponderato e' stato eletto con 498, 3 contro il 437,61 del sindaco di Venafro Alfredo Ricci

Nel seggio allestito oggi in via Berta hanno votato 504 amministratori, l’84 per cento degli aventi diritto. Nello specifico,441 di fascia A, 13 di fascia B e 50 di fascia D.

Nella fascia A, quella dei piccoli comuni, Ricci ha ottenuto 276 voti e Saia 163. Nell’urna anche una scheda bianca e una nulla.

Nella fascia B, quella che comprende solo il Comune di Agnone, Saia ha ottenuto 10 voti e Ricci 3.

Infine, nella fascia D, che comprende Isernia e Venafro, Ricci ha avuto 27 preferenze e Saia 23.