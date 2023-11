Consigli comunali per pochi senza riprese in diretta streaming. Scarano interroga Saia

Nessuna ripresa in streaming del consiglio comunale di Agnone con la giunta Saia. A tal proposito Vincenzo Scarano consigliere di minoranza, capogruppo di Agnone Identità e futuro, ha presentato una formale interrogazione al sindaco Daniele Saia sulla mancata attivazione della fibra presso l'aula consiliare e la conseguente mancata diretta streaming dei lavori del consiglio Scarano chiede le riprese in diretta streaming in nome della trasparenza nella PA e per una ampia ed efficace informazione della cittadinanza

Di seguito l'interrogazione del consigliere Scarano

Interrogazione ex art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Pregiatissimo Sig. Sindaco Dott. Daniele Saia,

il sottoscritto Avv. Vincenzo Scarano, Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista "Agnone Identità e Futuro", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari,

considerato

Ø che in precedenza sono state realizzate dirette streaming delle sedute consiliari;

Ø che numerosi cittadini hanno lamentato il fatto che non sono state più trasmesse tali dirette streaming;

Ø che il Consiglio Comunale in passato già è stato interessato per la realizzazione della diretta streaming delle sedute consiliari;

Ø che non sono note le ragioni per cui sembra che la fibra non sia arrivata o non sia attivata nell'Aula consiliare;

Ø che l'attivazione del collegamento alla fibra sarebbe di grande utilità anche per le attività delle Biblioteche Riunite Comunale e Labanca, nonché per tutte le varie attività che potrebbero essere realizzate a Palazzo San Francesco, sede anche dell'Aula consiliare;

Ø che l'attuale amministrazione sembra abbia sostenuto costi per l'acquisto di attrezzature al fine di realizzare anche la diretta streaming nell'Aula consiliare;

Ø che, dopo oltre 3 anni dall'insediamento di questa amministrazione, ancora non viene attivata tale diretta streaming;

Ø che la diretta streaming, realizzata in maniera equa, garantirebbe l'attività politica sia della maggioranza che della minoranza;

Ø che tale servizio consentirebbe una maggiore informazione e partecipazione della collettività alla gestione della res publica, anche per i cittadini e/o per gli interessati che si trovano all'estero o che, per varie ragioni, non possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale,

chiede

se il Sindaco o la Giunta si sono attivati

Ø e, nel caso, in che modo e quando, affinché la fibra arrivi o sia attivata a Palazzo San Francesco e anche affinché si attivi il servizio di diretta streaming delle sedute consiliari

e chiede

che all'interrogazione sia data risposta per iscritto.

Con osservanza.

Agnone, lì 21 novembre 2023 Avv. Vincenzo Scarano

Consigliere e Capogruppo della Lista "Agnone Identità e Futuro"