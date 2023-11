Reputation manager: Asrem nominana un avvocato per la tutela dell'immagine aziendale.

Difendere il buon nome dell’azienda. Il direttore generale dell’Asrem Giovanni Di Santo ha nominato un ‘Reputation manager’, per la tutela dell’immagine e del management aziendale.

Il professionista scelto, avvocato interno all’Azienda sanitaria locale, è Alfredo Iadanza. Il fine della designazione è quello “di intraprendere le necessarie azioni giudiziarie nei riguardi di tutti coloro che offendano o ledano la dignità o l’immagine dell’amministrazione e del suo management ovvero dei dirigenti aziendali, con comportamenti tali da configurare anche ingiustificato allarme pubblico e/o sociale”.

Nel caso in cui l’Asrem venga condannata dalla controparte – in caso di azioni giudiziarie – al risarcimento dei danni e alle spese legali, al ‘Reputation Manager’ è richiesto di attivarsi per il recupero delle somme stesse.