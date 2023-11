Festa degli alberi a Capracotta, Paglione: ai nostri bambini consegniamo il testimone delle buone pratiche per il rispetto e la cura dellâ€™ambiente.

Oggi, come ogni anno, gli alunni del plesso scolastico di Capracotta hanno partecipato attivamente alla Festa degli Alberi. Quest'anno e' stato scelto il Giardino della Flora Appenninica per mettere a dimora tre piccole piante che hanno un valore fortemente simbolico per il futuro della comunità del paese dell'altissimo Molise, alle prese con un nemico difficile da combattere: lo spopolamento. L' orto botanico, rappresenta un esempio di conservazione e di resistenza che incoraggia ad andare avanti e a credere in un futuro possibile per il territorio.

E la Festa degli Alberi invita a riflettere sul ruolo degli alberi, custodi della memoria e, al tempo stesso, fonti di risorse preziose, necessarie a contrastare l’inquinamento ambientale, la crisi climatica in atto e a migliorare la vita dell’uomo.

Il Sindaco Candido Paglione ha cosi commentato: "Ai nostri bambini e ragazzi consegniamo,il testimone delle buone pratiche per il rispetto e la cura dell’ambiente.

Grazie a quanti - studenti, insegnanti, genitori e Carabinieri forestali – hanno permesso anche quest’anno la realizzazione della Festa degli Alberi a Capracotta".