Festa dei fuochi rituali, 15 sindaci e diverse associazioni firmano il protocollo

Agnone - La sala consiliare di Palazzo San Francesco è gremita. Sono in quindici i Sindaci i protagonisti, rappresentanti di altrettante comunità a essere accorsi in paese per la firma del protocollo insieme alle Associazioni provenienti dai medesimi paesi.

Tra i partecipanti non solo i comuni molisani come quello di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Mirabello Sannitico, Montefalcone nel Sannio, Oratino, Pietrabbondante, Roccavivara, Salcito bensì anche i comuni abruzzesi di Fara Filiorum, Santo Stefano di Sante Marie quello pugliese di San Marco in Lamis e i due comuni toscani di Abbadia di San Salvatore e Pitigliano.

A inaugurare l’avvenimento, proprio Daniele Saia - Primo Cittadino di Agnone e neo-letto Presidente della Provincia di Isernia che ha dichiarato: “Tutto è cominciato 3 anni fa. Oggi siamo in 15. L’obiettivo è quello di avere tutte le 21 regioni con l’obiettivo di far rinascere le nostre comunità partendo dalla tradizione che è un patrimonio immateriale su cui investire”.

A seguire, quindi, sono stati gli altri Sindaci a esprimere parole di entusiasmo che hanno evidenziato il desiderio condiviso di avviare un percorso di crescita e di collaborazione continua proprio assieme alle associazioni stesse che da sempre rendono possibile conservare e tramandare le diverse manifestazioni.

L’evento è proseguito con la consegna di alcuni doni al Comune di Agnone per concludersi con la firma del protocollo da parte dei primi cittadini e dei presidenti delle associazioni.