Firenze, la riunione dei sovranisti. Il commento di Vincenzo Scarano: occasione per riflettere sul futuro dell'Europa

Firenze, 3 dicembre – In Fortezza da Basso “si fa l’Europa”, quella dei sovranisti. E le parole d’ordine sono tre: “Lavoro, sicurezza e buonsenso”. C’è il tutto esaurito di pubblico alla convention dell’ultradestra "Free Europe” organizzata da Identità e democrazia. Alla kermesse ha partecipato la delegazione molisana della lega. Questo il commento di Vincenzo Scarano, consigliere del comune di Agnone e consigliere della provincia di Isernia, presente a Firenze:

"Sono contento di aver vissuto una bella e interessante esperienza che ha messo a confronto Leaders Europei e amministratori provenienti da tutta Italia in merito alla politica da adottare con riferimento ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo attualmente.

Rilevanti flussi migratori con inevitabili conseguenze sulle nostre concezioni sociali, religiose, culturali ed economiche.

Nuove direzioni in ambito economico tese anche a stravolgere ciò che fino ad ora è stato alla base delle nostre peculiarità territoriali.

Questo evento è stato l'occasione per riflettere, confrontarsi e valutare il futuro politico da seguire in un'ottica di concertazione europea con l'obiettivo di evitare guerre e scontri sociali tentando di difendere i valori fondanti dei nostri Paesi."