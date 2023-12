I carabinieri forestali a cavallo alla testa della sfilata della grande Ndocciata

Oggi sulle strade principali di Agnone abbiamo assistito ad una scena insolita ma molto attraente. C'erano i carabinieri forestali a cavallo. In molti si sono chiesti il perchè di questa gradita visione.

Da fonti comunali si è appreso che i carabinieri forestali a cavallo apriranno la sfilata della grande Ndocciata di Agnone che si terrà sabato 9 dicembre dalle ore 18. Probabilmente oggi i carabinieri forestali hanno eseguito un sopralluogo per meglio studiare il percorso.

Tutto si preannuncia al top per questo evento oramai conosciuto in gran parte del mondo. Dopo la sfilata di circa1000 torce da circa tre metri che significano tre chilometri lineari di fiaccole ,si esibiranno in concerto live in Piazza del Popolo “I Tiromancino”

Adesso bisogna solo sperare in condizioni climatiche favorevoli per la buona riuscita di un evento che vedrà la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.