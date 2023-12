Agnone capitale della Cultura 2026, il 6 dicembre la presentazione del dossier al Senato

Mercoledì prossimo, 6 dicembre, nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore molisano Costanzo Della Porta, ci sarà la conferenza stampa nazionale di presentazione del Registro delle Eredità Immateriali del Molise e del dossier di candidatura di Agnone 2026 Capitale Italiana della Cultura.

Prenderanno parte ai lavori i parlamentari Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti (che sicuramente non potrà essere presente essendo ricoverato a Chieti, ndr), l’assessore alla Cultura e Turismo Salvatore Micone, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise Luca Brunese, la Direttrice del Servizio Politiche Culturali, Promozione Turistica e Rapporti con i Molisani nel Mondo della Regione Molise Angela Aufiero, la Direttrice del dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise Giuliana Fiorentino, il Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura Leandro Ventura, la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise (MiC) Dora Catalano, la Soprintendente Archivistica e Bibliografica Abruzzo-Molise (MiC) Giuseppina Rigatuso, il Direttore della Direzione Regionale Musei Molise (MiC) Enrico Rinaldi, il Sindaco di Agnone Daniele Saia, il Professore Francesco Paolo Tanzj e l’Antropologa Direttrice del Centro di Ricerca Risorse Bio-Culturali e Sviluppo Locale dell’Università degli Studi del Molise, Letizia Bindi. Modererà il convegno la corrispondente CBC News Megan Williams. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link della web tv del Senato e al canale You Tube dedicato.