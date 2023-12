Approvazione manovra di bilancio 2023, Pallante convoca il consiglio regionale, 12 dicembre

APPROVAZIONE MANOVRA DI BILANCIO 2023, IL PRESIDENTE PALLANTE CONVOCA IL CONSIGLIO REGIONALE PER MARTEDI 12 DICEMBRE

Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per domani, martedì 12 dicembre, con inizio dei lavori previsto per le ore 10.00, la seduta del Consiglio regionale per l’esame dei diversi provvedimenti facenti parte della Manovra di bilancio 2023.

In particolare, sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Proposta di legge regionale n. 9, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Adeguamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013 n. 9, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2022 n. 5";

2. [DGR n. 336/2023] Determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla legge regionale 19 settembre 2023, n.4 (Modifiche alla l.r. n. 27/ 31.12.2022 "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021") e di cui alla D.G.R. n.289 del 25.09.2023 (proposta di legge regionale "Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2022");

3. [DGR n. 68/2023] "Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2023-2025"

4. [DUP n. 28/2023] "Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2023-2025;

5. [DUP n. 46/2023 e n. 47/2023] "Variazione alla proposta di Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 13 aprile 2023";

6. Proposta di legge regionale n. 12, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025";

7. Proposta di legge regionale n. 13, di iniziativa della Giunta regionale concernente, "Legge stabilità regionale 2023";