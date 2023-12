Idrotermica GAS, di Fabio Iaciancio: il segreto per una casa confortevole e senza intoppi

Quando abbiamo incontrato FABIO, abbiamo subito percepito la sua passione per il mestiere che svolge, ormai da tanti anni pur essendo molto giovane. Ha 41 anni, sposato con Gina, due bambini, Sofia e Jacopo, e una terza bambina in arrivo. Si chiama Fabio Iaciancio e ci raccontava che fa questo prezioso e quasi introvabile mestiere da quando era un ragazzo di sedici anni.

Lui è il titolare di una piccola impresa la “Idrotermica Gas”. Per ottenere un suo intervento bisogna fare la fila, perchè le richieste sono tante essendo il suo lavoro complesso e passa dalle piccole riparazioni, al rifacimento dell’impianto idraulico di una intera casa in fase di ristrutturazione, come realizza impianti solari.termici, impianti completi idraulici e di riscaldamento a gas e a legna – ma anche di condizionamento su nuove abitazioni.

Il suo è un lavoro complesso e stimolante, soprattutto in virtù della necessità di rispondere alle nuove esigenze di eco-sostenibilità e di risparmio, pertanto richiede preparazione e competenza. E' gentile, disponibile, affatto superficiale. E' molto attento, preciso e non lascia nulla al caso, fino a quando trova la soluzione al problema

Fabio fa un lavoro indispensabile, senza di lui e i suoi colleghi la nostra società sarebbe nel caos, poiché i problemi idro-termici possono causare notevoli interruzioni nella vita quotidiana. Dalla riparazione di tubi rotti all'installazione di nuovi sistemi, gli operai di questo settore hanno le competenze necessarie per far funzionare senza intoppi le nostre case e le nostre attività.