Molise secondo in Italia per consumo smodato di alcol

Nel biennio 2021-2022 in Italia meno della metà degli adulti di età compresa tra i 18 e i 69 anni (42%) dichiara di non consumare bevande alcoliche, ma una persona su sei (17%) ne fa un consumo definito a 'maggior rischio' per la salute, per quantità e/o modalità di assunzione.

E' quanto emerge dai dati raccolti dai Sistemi di sorveglianza 'Passi' e 'Passi d'argento' pubblicati nel volume 'I numeri del cancro in Italia 2023', realizzato in collaborazione tra Aiom, Airtum, Aiom Fondazione, Osservatorio nazionale screening, Passi, Passi d'argento e Siapec-Iap.

La variabilità regionale nel consumo alcolico è molto ampia e mostra le regioni settentrionali, in particolare del Nord-Est, in testa alla classifica di quelle con le più alte quote di consumatori di alcol a 'maggior rischio'.

Molise e Sardegna si distinguono tuttavia per valori piuttosto alti fra le regioni del Meridione, rispettivamente con una percentuale del 34,4% e 25,5%.

Il dato del Molise, secondo in Italia dopo la Provincia autonoma di Bolzano (36,7%), è doppio rispetto alla media nazionale (17,2%).

L'attenzione degli operatori sanitari al problema dell'abuso di alcol, si apprende dal report, appare ancora troppo bassa: nel biennio 2021-2022, riferiscono di aver ricevuto il consiglio di bere meno il 7% dei consumatori 18-69enni a 'maggior rischio'. Fra gli ultra 65enni, consumatori di alcol a rischio, il 10% riferisce di aver ricevuto il consiglio di bere meno.