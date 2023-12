Per i regali di Natale compriamo sotto casa

Come ogni anno Confcommercio Molise lancia nel periodo natalizio una campagna di sensibilizzazione per sostenere i piccoli negozi, invitando i cittadini a rivolgersi ai commercianti di fiducia per l'acquisto dei regali di Natale. Spendere sotto casa, dunque, per rivitalizzare e ridare slancio e impulso alle attività dei nostri Comuni che pagano il prezzo di una crisi profonda che sembra non voler concedere tregua.

Intanto nelle quattro giornate dal 29 novembre al 2 dicembre, quelle che vanno dal Black Friday al Cyber Monday, gli italiani "spenderanno 1,3 miliardi di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2018". Queste le stime dell'ufficio studi Confcommercio (sulla base dei dati dell'Osservatorio Netcomm del Politecnico di Milano) divulgate dal direttore Mariano Bella. In queste giornate di sconti "riteniamo che il 40% delle famiglie italiane farà acquisti aggiuntivi per una cifra che si aggirerà in media attorno ai 125 euro per ciascun nucleo", ha continuato Bella spiegando però che questi acquisti "sono ampiamente sostitutivi di quelle che prima si facevano a Natale ma anche, più in generale, nel mese di dicembre. E questo lo verifichiamo analizzando i dati (stat sulle vendite al dettaglio soprattutto per i settori