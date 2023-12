ZES Adriatica, soddisfazione per i 50mila mq di zone franche in Molise

CAMPOBASSO. A seguito dell’annuncio della costituzione di 50mila mq di zone franche doganali in Molise è stata espressa viva soddisfazione da parte dell’assessore alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente.

Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha accolto la proposta del Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, Manlio Guadagnuolo, e sottoscritto le determinazioni per l'istituzione di tre Zone franche doganali in Puglia e di una in Molise.

“Siamo soddisfatti per questo primo traguardo, segno che il tessuto imprenditoriale in Molise ha ancora tanto da dire. Le zone franche sono un primo passo, adesso dovremo capire che succederà con le Zes e la loro riforma dopo le modifiche apportate dal governo. Adesso, con l’approvazione anche del bilancio potremo finalmente mettere in cantiere le azioni che abbiamo programmato già da tempo e che le aziende aspettano per poter programmare i propri investimenti” ha commentato l’assessore Di Lucente.