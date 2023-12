Frontale tra due auto sulla Fondovalle Sangro a Bomba: un morto e un ferito grave

I

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre, lungo la Fondovalle Sangro, in territorio di Bomba. Al momento il bilancio è di una persona morta e di un'altra gravemente ferita e trasportata in elisoccorso in ospedale.

Lo scontro frontale è avvenuto intorno alle 15.50, al chilometro 52+500, prima della galleria di Bomba. A scontrarsi sono state una Kia Rio, guidata da un uomo, e una Suzuki Ignis, condotta da una donna. L'impatto è stato violentissimo, come dimostrano i danni ai due mezzi coinvolti.

A perdere la vita è stata Marilena Pagliarone, 75 anni, maestra in pensione di Bomba. Ad occuparsi dei rilievi sono i carabinieri della compagnia di Atessa. Sul posto sono intervenuti anche un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Lanciano, che hanno dovuto estrarre i due conducenti rimasti incastrati nelle lamiere.

Il ferito, un 66enne residente a Quadri, è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Pescara, le sue condizioni sarebbero gravi.