Sindacati : Mancato pagamento della tredicesima mensilitÃ  ai lavoratori della GTM e ATM

Campobasso 21 dicembre 2023 Mentre il popolo termolese è in trepidante attesa per l’inaugurazione di domani della rotatoria del Terminal Bus nell’ambito del Project Financing proposto dalla società GTM, i lavoratori della stessa società insieme a quelli dell’ATM sono in attesa della tredicesima mensilità. I sindacati invece attendono da due anni la convocazione da parte dell’azienda per definire l’accordo aziendale di secondo livello che prevede circa 6.000 euro annui per ogni dipendente, come da offerta economica della società vincitrice dell’appalto. LA VITA È FATTA DI ATTESE.

LE SEGRETERIE REGIONALI FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL AUTOFERRO FAISA CISAL Lucia Merlo Simone Vitagliano Pietro Angileri Nicolino Libertone Emilio Santangelo