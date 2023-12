Parte a Isernia la raccolta firme dei Radicali Italiani e di Volt per sei proposte di legge

Parte anche ad Isernia la raccolta firme dei Radicali Italiani e di Volt su sei proposte di legge di iniziativa popolare

Raccolta Firme per Iniziative Radicali - 22 dicembre ore 18.30 Piazza Celestino V

Volt Molise invita i suoi cittadini a partecipare attivamente alla raccolta firme per una serie di proposte progressiste portate avanti dai Radicali e da Volt. L'appuntamento è fissato per il **22 dicembre** presso **Piazza Celestino V**. Le proposte su cui stiamo raccogliendo firme sono:

1️⃣ **Decriminalizzazione del Lavoro Sessuale**: Una necessaria modernizzazione delle leggi per riconoscere il lavoro sessuale come una professione legittima e tutelare i diritti di chi lo esercita.

2️⃣ **Diritto all'Aborto**: È essenziale garantire l'accesso all'aborto in modo equo e universale, inclusiva della comunità transgender, andando oltre i limiti attuali.

3️⃣ **Contrasto alla Povertà**: Vogliamo promuovere un sistema di welfare che non crei divisioni, ma che sia fondato sull'uguaglianza e sull'inclusione.

4️⃣ **Transizione Energetica**: È importante snellire la burocrazia per agevolare il passaggio a fonti di energia sostenibili.

5️⃣ **Salvaguardia del Suolo**: Impegniamoci per allineare l'Italia agli standard europei nella protezione del nostro territorio.

6️⃣ **Giustizia per le Imprese**: Proponiamo di affrontare il debito pubblico verso le imprese con soluzioni pragmatiche come il credito d'imposta.

Invitiamo tutti coloro che condividono queste visioni a unirsi a noi in Piazza Celestino V per esprimere il loro sostegno firmando. Per chi non può partecipare, è possibile firmare presso l'ufficio anagrafe del Comune di Isernia.