Niente stipendio a Natale per i lavoratori Atm. I sindacati: situazione che si ripete da anni e scrivono al Presidente Roberti e alla Giunta

Ormai gli organi di stampa locali si saranno abituati a ricevere a ridosso delle festività natalizie (e forse non solo in queste occasioni), il solito comunicato dei sindacati con il quale si rappresenta la mancata erogazione della retribuzione da parte di Atm e nello specifico di quella tredicesima mensilità che normalmente i lavoratori utilizzano per pagare mutui, bollette ecc e, se avanza qualcosa, per acquistare qualche regalo ai propri cari.

Per evitare di essere noiosi e ripetitivi e per non ricorrere ancora alla fantasia (anche perché non sappiamo più come dirlo ed è venuta meno anche la nostra fantasia), ci limiteremo questa volta a ricorrere alla memoria storica riportando semplicemente e fedelmente i titoli dei comunicati stampa prodotti a ridosso del Natale negli ultimi 5 anni (dal 2018 al 2022 e, beninteso, saremmo potuti andare anche maggiormente a ritroso nel tempo ottenendo lo stesso risultato) e che sono in grado da soli di rappresentare un fenomeno ricorrente e costante e del quale le nostre Istituzioni dovrebbero fare ammenda.

Con un sincero augurio di Buon Natale al Presidente Roberti, ai Consiglieri Regionali e ai Dirigenti della Regione Molise

Comunicato stampa del 20 dicembre 2018 (NATALE 2018) ANCORA UN NATALE AMARO PER I DIPENDENTI ATM SENZA RETRIBUZIONE La Società disattende gli impegni assunti in Prefettura e sbeffeggia i lavoratori consegnando buoni spesa da consumare al supermercato Comunicato stampa del 29 dicembre 2019 (NATALE 2019) STIPENDI E TREDICESIME IN RITARDO, SINDACATI ACCUSANO ATM Da ormai diversi anni ci ritroviamo a dover segnalare il disagio che stanno vivendo gli autisti delle più grandi aziende del trasporto pubblico locale, che puntualmente a ridosso delle festività natalizie non ricevono i pagamenti degli stipendi. Comunicato stampa del 23 dicembre 2020 (NATALE 2020) ATM, IL SOLITO NATALE SENZA TREDICESIMA I SINDACATI SI RIVOLGONO ALL'ASSESSORE PALLANTE: «LA REGIONE ATTIVI IL PROPRIO POTERE SOSTITUTIVO NEL PAGARE I DIPENDENTI E REVOCHI UNA VOLTA PER TUTTE LA CONCESSIONE A CHI NON RISPETTA I PIU’ ELEMENTARI DIRITTI DEI LAVORATORI» Comunicato stampa del 22 dicembre 2021 (NATALE 2021) LA SOLITA INAFFIDABILE ATM, ORA BASTA Saltano le tredicesime ai dipendenti. Disattesi gran parte degli impegni sottoscritti a giugno con la presenza della Prefettura e dell'Assessore Pallante La regione revochi la concessione all'impresa e dimostri con i fatti di essere conseguente rispetto alle tante dichiarazioni e diffide effettuate in tal senso e in questi anni Comunicato stampa del 23 dicembre 2022 (NATALE 2022) ATM, ACCREDIDATI DALLA REGIONE GLI STIPENDI DI OTTOBRE A TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO PROVVEDUTO A FARE LE SEGNALAZIONI ALL’ENTE PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI Aperto un solco importante e ora non ci fermeremo qui. L’azienda provveda immediatamente a liquidare i restanti lavoratori per la mensilità di ottobre nonché le mensilità di novembre e la tredicesima mensilità. In assenza di riscontro siamo pronti a richiedere ancora il potere sostitutivo della Regione

Campobasso, 22 dicembre 2023

Dalle Organizzazioni sindacali

FILT CGIL – FIT CISL – FAISA CISAL - UGL AUTOFERRO

e dai lavoratori di Atm