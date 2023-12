Trasporto pubblico locale, Movimento Consumatori: situazione preoccupante, urgente tavolo di concertazione

Nelle nostre ultime conferenze stampa avevamo annunziato la richiesta di un incontro al Presidente della Giunta Regionale prendendo atto delle sue dichiarazioni di disponibilità al più ampio confronto con i cittadini e le loro rappresentanze e della volontà di mettere mano al sistema ferroviario molisano.

Le dichiarazioni del Vice Presidente Di Lucente hanno chiarito meglio di cosa si tratta: “il taglio di alcuni servizi “inutili” mentre si sta per varare il testo del nuovo contratto di servizio in scadenza a fine mese senza nessuna consultazione e coinvolgimento per una verifica preventiva di cosa è stato fatto, come e perché.

E’ una dichiarazione che mette in allarme non solo noi. Alla denunzia del Direttore di “Primo Piano” sull’aumento esponenziale e “riservato” del costo dell’elettrificazione della tratta ferroviaria molisana è seguito non solo il nostro intervento ma la richiesta del Sindaco d’Isernia dell’ apertura di un tavolo sulla riapertura del tratto ferroviario Isernia Venafro, lo ringraziamo perché sta mostrando, in occasione dell’acquisto in proprio di nuovi autobus per Isernia e in questa ultima corretta presa di posizione, lo stile di una pubblica amministrazione che si muove con responsabilità, fermezza e legalità nonché il rispetto del corretto rapporto con i cittadini. C’è stato poi l’intervento competente e informato del Consigliere Di Giacomo e infine quello dei sindacati su cosa significhi il taglio di servizi” inutili”.

Ci permettiamo di consigliare al Presidente Roberti, al Vice Di Lucente, all’assessore Cefaratti di lasciar perdere il cattivo consigliere che suggerisce di governare il settore solo con tagli e riduzione del servizio, già in precedenza l’assessore Pallante è stato costretto a rimangiarsi “tagli di superfluo” e”progettini” pensati a tavolino perché a governare serve anche conoscenza e sensibilità sociale.

Noi siamo come sempre disponibili a dare contributi per il buon governo, se il Governo regionale proseguirà su questa strada restando chiuso in se stesso come nel recente passato a noi non resterà che l’opposizione ferma, responsabile e ostinata.

Campobasso 23 dicembre 2023

Filippo Poleggi

Presidente MC Molise