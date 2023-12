E' volato in cielo Rolando D'Agnillo, maestro della sartoria agnonese

E' volato in cielo Rolando D'Agnillo, mastro sarto che molto ha contribuito all'arte sartoriale agnonese e internazionale, realizzando abiti per diverse celebrità del mondo dello spettacolo tra cui Bocelli, Tom Johes ,John De Lorean. Solo pochi giorni fa il Rotary Club lo ha premiato con una targa “ Una vita di lavoro” premio agnonese che ogni anno va ad un artigiano distintosi negli anni.

Aveva 82 anni. Lascia la moglie Rosella, le tre figlie Patrizia, Florinda e Francesca, i nipoti, il fratello , i generi, i cognati Era da tutti conosciuto e apprezzato. Ha sempre mostrato passione, entusiasmo, ingegno e creatività nei confronti della vita, impegnandosi nelle attività sociali , ricreative, sportive e nell'organizzare eventi. Ha realizzato oggetti e attrezzature di ogni genere. Il Compasso per il Taglio per confezionare le famose Cappe a Ruota utilizzate nel corso della Ndocciata, Patrimonio d'Italia per la Tradizione , è una sua invenzione.

Lascia un gran vuoto nella sua famiglia e nella comunità agnonese.

Sentite condoglianze alla moglie Rosella, alle figlie, a tutta la famiglia da Altomolise.net