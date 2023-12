Natale a San Benardino: Abbraccio generazionale tra anziani, immigrati, bambini, giovani

Un Natale ricco di grandi sorprese per gli ospiti della casa di riposo di San Bernardino. I bambini, gli studenti, gli immigrati ospiti del Sai agnonese, i giovani riuniti , hanno fatto di tutto per dare felicità ai nonni e in cambio hanno ricevuto sorrisi, attenzioni, riconoscenza e affetto

C'è stato un vero abbraccio generazionale, hanno creato un ponte per l'apertura di un dialogo e per uno scambio di emozioni

L'incontro ha messo a confronto l''esperienza degli anziani con la vitalità dei più piccoli e i giovani. Un mix magico . Da questa bella esperienza tutti ne sono usciti rafforzati. Gli anziani hanno apprezzato molto, si sono divertiti, hanno partecipato , hanno dialogato con i giovani informandosi sulle loro aspirazioni future, sui sogni che vorranno realizzare e i giovani hanno riconosciuto in loro le proprie radici, i valori e gli antichi insegnamenti

I bambini della scuola primaria hanno offerto uno spettacolo in diretta di una recita ideata tutta per gli anziani. Gli ospiti hanno ricambiato offrendo ai bambini i lavoretti fatti da loro.

E' stata importante la partecipazione dei giovani immigrati vi è stato un vero scambio culturale attraverso i regali manufatti dagli immigrati, i canti e le danze africane eseguite per gli ospiti che hanno gioito e partecipato ai balli e ai canti di altri popoli.

Gli studenti dell'Istituto alberghiero di Agnone hanno offerto un catering e hanno fatto le pizze, un gesto di grande generosità.

Altri studenti erano presenti, i ragazzi e ragazze dell'Itis che hanno suonato e cantato per loro e altrettanto hanno fatto i ragazzi del gruppo dei giovani riuniti agnonesi.

Tutto molto coinvolgente, con i parenti degli ospiti che hanno assistito agli spettacoli con gli occhi lucidi. e sotto gli occhi attenti degli operatori della struttura. Giovani e anziani, culture diverse, mondi che si incontrano, che dialogano e non sempre con le parole ma con i gesti, una carezza, un sorriso.