Carabinieri di Isernia e Venafro consegnano un dono agli orfani e alle famiglie dei Carabinieri. _______

anno, l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.), per il tramite dei Comandanti di Compagnia e di Stazione di Isernia e Venafro, ha fatto consegnare, agli orfani e alle famiglie dei Carabinieri deceduti in servizio, un pacco dono, a testimonianza della costante vicinanza dell’Arma.

L’Opera è stata istituita il 5 ottobre 1948 dal Presidente della Repubblica, Senatore Luigi Einaudi, che la eresse in “Ente Morale” e le conferì “personalità giuridica”. Il giorno 11 gennaio 1949, il Primo Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella Caserma Pastrengo di Roma, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, diede inizio alle sue attività.

L'O.N.A.O.M.A.C. è un Ente Morale di natura privatistica che ha il suo Organo tutorio nel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e si propone di assistere, fino al conseguimento della laurea, gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.

Oggi sono assistiti circa 1000 orfani, a ciascuno viene erogato un sostegno semestrale, distinto per fasce d'età, sino al compimento degli studi. L'assistenza agli orfani disabili, invece, è a vita.