Lo studio DANILOLEVAAVVOCATI è stato accreditato dal Sole 24 Ore nei settori della Compliance e Modelli Organizzativi

A chiusura del 2023 giunge la notizia che per l'anno 2024 lo studio DANILOLEVAAVVOCATI e' stato accreditato dal Sole 24 Ore nei settori della Compliance e Modelli Organizzativi ex Dlgs 231/01.

Grazie ai clienti che ci scelgono quotidianamente e che hanno reso possibile questo importante riconoscimento.

Buon anno a tutti!"

Il progetto Partner 24 Ore Avvocati è realizzato dal Gruppo 24 Ore in partnership con 4cLegal, società che fornisce ad aziende soluzioni per organizzare e gestire beauty contest legali. Il progetto poggia su alcuni elementi cardine come reputazione, comunicazione, networking e ampliamento delle competenze.

“Lo studio DANILOLEVAAVVOCATI – scrivono dal Sole 24 Ore nelle motivazioni della scelta – si è particolarmente distinto negli anni in ambito nazionale ed in particolar modo nel settore della Compliance e Modelli organizzativi ex Digs 231/01 senza, tuttavia, tralasciare gli altri settori del Diritto Penale”.