Agnone/Ritornano le buone abitudini: attaccare i manifesti dei film in programma al Teatro Italo Argentino

Era una consuetudine vedere gli attacchini attaccare, nello spazio riservato, il manifesto promozionale del film in programma al cinema Italo Argentino

Purtroppo per un lungo periodo i film non sono stati proiettati e l'unico cinema delll'Alto Molise non era funzionante e si era costretti ad andare a Campobasso per vedere una prima. Questa mattina la bella abitudine di attaccare il manifesto del film in programmazione è tornata. Il cinema e' stato riaperto. Riapre alla grande con il film diretto dalla Cortellesi, "C'è ancora domani" molto apprezzato e che sta riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Adesso per far fronte alle spese di una struttura importante, centro di incontro e cultura per l'Alto Molise, è necessario riprendere le buone abitudini, quella di recarsi al cinema abbandonando poltrone e sofà e interrompendo l'abbonamento a Netflix