Ammodernamento macchine agricole, pubblicato il bando

Il bando, con una dotazione complessiva di oltre 5,5 milioni di euro, prevede la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti finalizzati all'introduzione di macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, alla sostituzione di veicoli fuoristrada per l'agricoltura e la zootecnia, all'innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque destinate agli usi irrigui. La domanda deve essere compilata, sottoscritta e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), dal prossimo 15 gennaio e non oltre il 29 marzo.