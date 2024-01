A Agnone, stamani, 6 gennaio, ripresa la tradizione della discesa della Befana ad opera dei Vigili del Fuoco per la felicità dei più piccoli. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli tanti bambini in attesa di vedere arrivare la befana che sulla scopa è scesa ancorata all’autoscala dei Vigili del Fuoco da 37 metri di altezza.