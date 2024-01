Stadio comunale Civitelle di Agnone, oltre 16mila euro per lavori di manutenzione degli spogliatoi

Lo stato di degrado degli spogliatoi dello stadio Comunale Civitelle di Agnone era questione nota, per mancanza di manutenzione i locali erano malridotti. Pertanto il comune di Agnone ha previsto Lavori di Manutenzione urgenti ai locali spogliato con affidamento diretto dei Lavori alla Ditta PACE Eustachio. per euro 16mila, 500.

La determina cosi recita: “ i locali dello Stadio Comunale “Civitelle” e in particolare gli spogliatoi necessitano di urgenti interventi di manutenzione ordinaria, che principalmente riguardano la manutenzione dei bagno e degli spogliatoi degli atleti ; - che l’intervento previsto riguarda l’immobile di proprietà del Comune di Agnone, adibito a Stadio Comunale per manifestazioni Sportive e ricreative, ubicato in Via delle Civitelle e censito in catasto con Foglio n.41, Particella n.328 ; DETERMINAZIONE NR. 712 2 - che il presente intervento intende risolvere le problematiche segnalate dalla Società Gestore dell’Impianto Pol. Olimpya Agnonese ; - che al fine di risolvere le problematiche presenti sull’attuale struttura comunale, si intende procedere mediante una manutenzione ordinaria ; - che il costo per i lavori di cui sopra, sono quelli scaturiti dalla perizia di stima redatta dall’U.T., per un importo complessivo di €uro 16'500,00 avente il seguente Quadro Economico : A- LAVORI: Importo / €uro A1- Lavori a misura: 14'800,00 A2- Oneri della sicurezza ( 2% di A1) 200,00 TOTALE A: 15'000,00 B- Somme a disposizione dell’amministrazione: B1- I.V.A (10% di A): 1'500,00 B2- Imprevisti : ------- TOTALE B: 1'500,00 TOTALE GENERALE 16'500,00 TUTTO CIO’ PREMESSO”