Influenza, superato il picco più alto mai registrato. Contagi in calo

La circolazione resta sostenuta nelle prossime settimane

“Sia i dati epidemiologici che microbiologici sembrano indicare che stiamo superando il picco, anche se è fortemente probabile una circolazione sostenuta anche nelle prossime settimane, facilitata dalla riapertura delle scuole”, ha confermato anche Anna Teresa Palamara, a capo del dipartimento delle Malattie Infettive dell’Iss. Per questo motivo, ha continuato, “continuiamo a raccomandare le vaccinazioni per le persone più a rischio, ancora utili in vista della coda della stagione che durerà ancora diverse settimane, e una sana prudenza nei comportamenti”, Inoltre, ha spiegato, “resta valida la raccomandazione di non assumere antibiotici, inutili in caso di infezioni virali, se non su indicazione del proprio medico, e di recarsi al Pronto soccorso solo se strettamente necessario”, ha concluso.