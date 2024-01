SanitÃ  al collasso in Alto Sangro, parte raccolta firme

Al via la raccolta firme per chiedere il ripristino immediato del servizio di 118 con ambulanza medicalizzata, servizio di continuità assistenziale (guardia medica) e il potenziamento dei servizi sanitari dedicati alla popolazione, residente e non, nel territorio dell'Alto Sangro e del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, in particolare nei Comuni di Pescasseroli, Pescocostanzo, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Barrea.

L'iniziativa è della Cgil della provincia dell'Aquila che nei giorni scorsi aveva promosso una manifestazione di protesta.

"La continua soppressione e contrazione dei servizi essenziali di assistenza medico/sanitaria pongono in una condizione di estrema difficoltà i cittadini dell'Alto Sangro e le migliaia di turisti che frequentano il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Un'intera comunità è deprivata di un servizio fondamentale che garantisca un adeguato intervento in caso di emergenza e/o di urgenza" sottolineano dal sindacato. La raccolta firme partirà domani 13 gennaio da Pescasseroli. Sarà possibile sottoscrivere la petizione presso piazza Sant'Antonio a partire dalle ore 10.00.