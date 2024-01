Ghiaccio sulla sp 13, la segnalazione: Provincia si attivi per incolumità dei viaggiatori

Un nostro lettore ha inviato una segnalazione riguardante la strada provinciale 13 tra la Stazione FS di Matrice/Montagano e Petrella Tifernina. Segnala la pericolosità di questa strada che con le basse temperature in questi giorni presenta un manto stradale ghiacciato tale da mettere in pericolo i mezzi in transito

"Spett.le Redazione

La presente per segnalare le pericolose condizioni della Strada Provinciale 13 tra la Stazione FS di Matrice/Montagano e Petrella Tifernina. Questa mattina la presenza di ghiaccio ed il mancato spargimento di sale hanno messo in serio rischio l'incolumità delle persone che utilizzano il trasporto pubblico, l'autobus che porta gli studenti ed i lavoratori a Campobasso ha avuto molta difficoltà ad attraversare il tratto di strada completamente ghiacciato per diversi chilometri. Molti dei passeggeri a bordo hanno avuto molta paura e solo grazie alla bravura dell'autista si è riusciti ad evitare il peggio. Un tratto di strada cosi esposto alle intemperie non può restare abbandonato in giorni freddi come questi. La provincia si attivi subito per porre rimedio e fare chiarezza sul mancato intervento dei mezzi spartineve e spargisale.

Con la speranza che la segnalazione venga pubblicata, porgo cordiali saluti."

Pasquale.