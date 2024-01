Civitanova del Sannio: Avanzamento dei Lavori per l'Impianto di Compostaggio a Sprontasino

I lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio a Sprontasino nel comune di Civitanova del Sannio procedono senza sosta. L'impianto sorge nelle vicinanze di un'area SIC del fiume Verrino, in un ex cementificio, dove il corso d'acqua si unisce al Trigno. Il progetto, conforme ai documenti progettuali depositati in Regione, prevede lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con una capacità di trattamento di 21.000 tonnellate all'anno, producendo compostato misto destinato all'agricoltura.

Nel gennaio 2022, il progetto ha attirato l'attenzione dei sindaci di cinque comuni: Agnone, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Civitanova del Sannio, e Salcito. In tale contesto, è stato richiesto l'accesso agli atti per comprendere meglio il progetto e acquisire informazioni per un'analisi approfondita dei rischi. I sindaci hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ma l'esito di tale ricorso è rimasto sconosciuto.

Nel frattempo, i lavori per l'impianto proseguono, suscitando preoccupazioni nella popolazione circostante riguardo a un possibile impatto ambientale. Il consigliere di minoranza a Poggio Sannita, Tonino Palomba, ha sollevato dubbi sulla compatibilità di una centrale di compostaggio in un alveo fluviale e in un'area con un delicato ecosistema naturalistico-ambientale. Ha richiesto chiarimenti sul tipo di rifiuti trattati, eventuali emissioni derivanti dal trattamento e il loro impatto sulla qualità dell'aria, le produzioni agroalimentari e la salute delle persone. Al momento, si attende il parere dei sindaci che avevano precedentemente promosso il ricorso al TAR.

