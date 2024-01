Paura a Agnone: canna fumaria va a fuoco gli abitanti in pericolo sul tetto

Poco dopo le ore 17 di oggi 13 gennaio 2024 un incendio abitazione nel centro storico di Agnone ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono immediatamente giunti con due squadre. I vigili sono entrati da una finestra del primo piano, poiché i due abitanti erano scappati ai piani alti per evitare il fumo ma erano finiti in pericolo sul balcone e sul tetto.



Spento l’incendio, partito dal camino, sono stati portati in salvo i due occupanti. Allertati anche il 118 e i Carabinieri ma per fortuna le condizioni di salute dei due occupanti erano buone anche se in stato di forte shock.

L’intervento è durato circa tre ore per far raffreddare le strutture e poter valutare i danni, interdetta una stanza e ovviamente il cammino finché non saranno eseguiti lavori di ripristino.