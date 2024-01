SanitÃ : Molise, per future mamme ecco l'Agenda di gravidanza

Al via in Molise l'Agenda di gravidanza, strumento informativo e di collaborazione tra la donna e i professionisti che seguono la gravidanza.

Lo stabilisce un decreto a firma del Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, coadiuvato dal Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo.Consente ad ogni donna di seguire e comprendere meglio l'andamento della propria gravidanza e di viverla con serenità.

È, inoltre, uno strumento di collegamento tra le mamme, i servizi territoriali (Consultori) e quelli ospedalieri (Punti nascita).

L'Agenda, in sostanza, accompagna la donna durante tutto il 'Percorso nascita' e fornisce a lei e agli operatori la cartella sanitaria dove sono riportati i dati clinici in modo da facilitare scelte appropriate e consapevoli, così da promuovere la salute della mamma e del bambino garantendo la migliore assistenza. Nell'Agenda sono illustrati i temi che, trimestre dopo trimestre, la donna in gravidanza si troverà ad affrontare e può essere utilizzata per riflettere ed elaborare le domande da porre al medico e all'ostetrica per chiarire i propri dubbi.

Sono riportati, inoltre, i riferimenti dei servizi del Servizio sanitario regionale (Consultori, Medici di medicina generale, ambulatori specialistici, laboratori di analisi, servizi di ecografia, Punti nascita) a disposizione delle donne in gravidanza per realizzare un percorso nascita accessibile e rispettoso delle scelte personali di ognuna.