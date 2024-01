Bando completo del corso di 1° livello cod. IT0124 per la formazione e successiva selezione di Istruttori Tecnici Cat. C1 “servizio Protezione Civile e Ambiente"

International Online University su incarico degli Enti Locali organizza il CORSO BASE DI 1° LIVELLO CON SELEZIONE FINALE DI MERITO PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITÀ TRIENNALE PER ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 “SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE”

Il corso intende rispondere anche ad un’esigenza delle amministrazioni comunali che necessitano di personale preparato per assunzioni a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro in particolari periodi dell’anno, nei quali si intensifica il bisogno di disporre figure di istruttore tecnico. Il corso, inoltre, è finalizzato a preparare personale che aspiri ad essere assunto in qualità di istruttore tecnico a tempo determinato e/o stagionale ovvero per ottenere una formazione di base per assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro presso i Comuni ed enti che ne potranno fare richiesta con adesione successiva al progetto T.A.T (istruttore tecnico a tempo). Con la selezione finale saranno formate delle graduatorie dei candidati idonei che saranno messe a disposizione delle amministrazioni locali convenzionate, per assunzioni con contratti a tempo determinato, in full-time o in part-time verticale, orizzontale o ciclico. Per il personale interno, in servizio presso gli enti locali per la progressione orizzontale prevista dal CCNL enti locali, in possesso dei requisiti richiesti e che aspiri alla trasformazione del proprio profilo professionale in quello di istruttore tecnico cat. C1, qualora venga superata la selezione con esito positivo, gli stessi enti potranno utilizzare l’attestato quale credito formativo personale. La presente formazione ha validità anche ai fini della legge 65/86 quale formazione obbligatoria per le nuove assunzioni da parte degli enti locali.



La scadenza per la presentazione delle domande al corso è il 15 Febbraio 2024.

Allegati Bando completo: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/B/BANDO-PROGETTO-TAT-IT0124-(2).pdf