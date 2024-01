MobilitÃ  Sanitaria nel Molise: Saldo positivo di 44 Milioni di Euro dal Report della Fondazione Gimbe del 2021"

Tenendo conto della popolazione residente al 31 dicembre 2021, la Fondazione ha calcolato l'impatto economico pro-capite della mobilità sanitaria che ha determinato una ricomposizione delle classifiche regionali basate sui valori assoluti di crediti, debiti e saldi. Per la mobilità attiva pro-capite non si rilevano particolari correlazioni con la popolazione residente, fatta eccezione per il Molise che risulta al primo posto, seguito da Emilia Romagna e Provincia autonoma di Trento. Agli ultimi tre posti della graduatoria, Sicilia, Sardegna e Calabria. Dalla ricomposizione della classifica per saldi pro-capite di mobilità sanitaria emergono due dati rilevanti: il Molise conquista la prima posizione per saldo pro-capite attivo con 150 euro, in secondo luogo, la Basilicata, in ultima posizione, ha un saldo pro-capite negativo di 154 euro, poco meno della somma del saldo pro-capite positivo di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia (174 euro). Riguardo alla mobilità passiva, la spesa pro-capite è elevata in quasi tutte le regioni di piccole dimensioni con il Molise che si colloca al secondo posto dopo la Basilicata.