Premio per la scuola "Inventiamo una Banconota" promosso da Banca d'Italia e Ministero dell'Istruzione

Anche quest’anno la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuovono il Premio per la scuola "Inventiamo una banconota".

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie, che concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado). In particolare, la partecipazione è riservata alle singole classi , in rappresentanza dell’Istituto di appartenenza. È ammessa la partecipazione di un massimo di due classi - ognuna con un proprio docente di riferimento - appartenenti allo stesso Istituto .

Il tema scelto per l'undicesima edizione è "Misurare la realtà".

L'argomento proposto vuole promuovere l'importanza del conoscere con esattezza e precisione: conto, dunque sono. Il riferimento è rivolto alle misurazioni nella vita quotidiana: banconote, depositi, redditi, ricchezze.

Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria riflettendo su questo argomento di attualità dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così le loro emozioni e i loro pensieri.

Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado) riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10.000 euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche della propria scuola. Sono inoltre previsti premi per le scuole finaliste locali e nazionali, per il miglior bozzetto presentato dalle scuole italiane all'estero e per quello più votato sui canali social della Banca d'Italia.

La prima fase di selezione sarà condotta a livello di aggregati regionali . Quest’anno la Filiale di Campobasso sarà sede della giuria interregionale per le regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna. I 9 bozzetti selezionati dalla giuria interregionale (3 per ogni livello d’istruzione) riceveranno un premio di duemila euro.

Le date importanti da ricordare:

· le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 30 gennaio 2024.

· i bozzetti dovranno essere presentati entro il 27 febbraio 2024.