Confcommercio Molise sostiene il progetto "Viva Vittoria Isernia"

Confcommercio Molise conferma il suo impegno per le pari opportunità e contro la violenza di genere, in occasione della presentazione del progetto "Viva Vittoria Isernia", in programma martedì 23 gennaio alle ore 16,00, presso la sala consiliare del Comune di Isernia

"Abbiamo voluto sostenere immediatamente il progetto – afferma il direttore regionale Irene Tartaglia - nato grazie alla collaborazione tra l'Associazione Metoo e l'Associazione Viva Vittoria (ideatrice dell'iniziativa), che esalta il ruolo e la funzione della nostra organizzazione, fortemente ancorata alle imprese e all'impegno sociale e di buone pratiche nel nostro territorio. Una collaborazione duratura dopo aver sostenuto con forza in passato il progetto 'Non ti amo da morire' sul tema della violenza di genere, senza dimenticare la campagna contro l'uso delle sostanze stupefacenti, oltre all'adesione e il patrocinio all'iniziativa di avviamento al lavoro dell'Associazione Italiana Persone Down nel Molise".

"Confidiamo – conclude Tartaglia – nell'impegno trasversale di tante donne per quella che viene storicamente definita un'opera relazionale condivisa, per la realizzazione dei quadrati di maglia che daranno vita alle caratteristiche coperte che saranno in mostra il 23 e 24 novembre 2024 in Piazza Andrea d' Isernia, oggetto di una raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Regionale Liberaluna".





Campobasso, 19 gennaio 2024