Servizio civile universale 2024: sono disponibili 4 posti per il comune di Agnone

Il Comune di Agnone rende noto che è pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale per l'anno 2024.

Sono disponibili 4 posti per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che saranno impegnati in progetti di pubblica utilità e inclusione sociale presso il Comune di Agnone.

Il servizio civile prevede un impegno di 12 mesi, con un assegno mensile.

Si tratta di un'occasione importante per i giovani che vogliono maturare un'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Durante il servizio civile i volontari usufruiranno di percorsi formativi per potenziare le proprie competenze trasversali e conoscere da vicino le attività e i servizi dell'Ente.

C'è tempo per presentare la domanda fino al 15 febbraio 2024.

Tutti i dettagli per candidarsi sono disponibili sul sito https://www.agenziaagora.org/ oppure possono essere reperibili contattando gli Uffici per il Servizio Civile.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando i seguenti siti web: https://www.politichegiovanili.gov.it/

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it