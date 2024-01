Sanità, Iorio: “Mobilità Attiva nel Molise un miliardo e oltre 700 milioni di euro dal 2001 al 2023. Basta sanità commissariata

“Un miliardo e oltre 700 milioni di euro.

A tanto ammonta l’importo della mobilità attiva della regione Molise dal 2001 al 2022. Una cifra colossale - ha scritto l’assessore Michele Iorio - che il Tavolo Tecnico per il disavanzo sanitario ha artatamente calcolato come deficit a danno del Molise facendo pesare tali importi nel passivo dei costi della sanità regionale.

Un atteggiamento, quello dei burocrati romani che è conforme alle norme dei piani di rientro ma che da sempre ho ritenuto fossero errate e che dopo la vittoria del centrosinistra nel 2013 nessuno ha mai contestato a Roma. Forse perché quando io stesso da commissario ad acta battevo i pugni per questa ingiustizia, sono stato a mia volta commissariato. Con il plauso degli avversari di allora.

Da una prima lettura della documentazione che sono riuscito a reperire, la situazione peggiora proprio dal 2013 ad oggi quando la mobilità attiva cresce sul territorio regionale di oltre 13 milioni e, al contempo, Roma calcola in aumento anche il disavanzo continuando ad imporre la chiusura di ospedali, reparti, servizi a partire dalla rete dell’emergenza, il blocco del turn over nonché l’aumento delle tasse ai molisani.

I vari commissari che negli anni si sono succeduti non hanno mai ritenuto opportuno far rilevare questa discrasìa al Tavolo Tecnico, troppo occupati, evidentemente, ad applicare i dictat romani che hanno di fatto condotto alla situazione sanitaria che oggi viviamo sulla nostra pelle. Questo è solo uno degli argomenti che sto discutendo con i Ministeri per mettere fine ad una situazione che perdura ormai da 14 anni negando un principio di giustizia protetto dalla Costituzione oltre che dal buon senso, come asserito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato di aprile 2023 che finalmente ha dato giuridicamente valore a quelle tesi politiche che negli anni urlavo senza che nessuno dei nostri rappresentanti rappresentasse quel concetto nelle sedi opportune.

Il Molise, di fatto, non dovrebbe più essere una Regione commissariata perché questo dicono i numeri. A questo si aggiunga anche, come sancito dalla Suprema Corte sin dal 2004, che lo Stato “è chiamato ad assumersi la “responsabilità” di risolvere nel minor tempo possibile la crisi dissipativa di un determinato ente autonomo, sì da rimetterlo in condizione di tornare a garantire i beni da questo invece al momento compromessi”.

Il percorso intrapreso da questo governo regionale, che mi vede impegnato in prima persona grazie alle deleghe conferitemi dal presidente Roberti, viaggia dunque su due binari paralleli: se da un lato il lavoro che si sta portando avanti con i Ministeri competenti è volto a mettere fine alle pratiche della soppressione dei servizi sanitari pubblici e al pagamento di tasse esorbitanti per i cittadini molisani, dall’altro lato occorre reperire risorse per rilanciare la sanità pubblica locale. Cosa a cui sto già lavorando anche attraverso l’utilizzo dei fondi europei”.