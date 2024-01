Lâ€™Aquila:Â visita del questore di Chieti Dott. Aurelio Montaruli

Nel corso della visita, il Colonnello Iovinelli ha illustrato all’autorità i compiti e le attività del Comando. In particolare, si è soffermato sulle attività peculiari dell’Ente inerenti alla promozione del reclutamento, delle forze di completamento e pubblica informazione nel territorio della regione, evidenziando, inoltre, la funzione che svolge in materia di concorsi operativi in caso di emergenza nel Comitato provinciale di difesa civile e nell’ambito del Piano provinciale realizzato per contrastare e/o gestire eventi critici dovuti a armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.